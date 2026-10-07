BREGNANO – Hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per entrare in una villetta e rovistare nelle stanze alla ricerca di denaro e oggetti di valore. È accaduto nella zona di via Grandi, dove i ladri sono entrati in azione in pieno giorno. Il furto è avvenuto attorno alle 13 di venerdì. I malviventi hanno forzato i serramenti di una finestra riuscendo così a introdursi nell’abitazione. Una volta all’interno hanno messo a soqquadro i locali, probabilmente alla ricerca di contanti, gioielli o altri oggetti facilmente trasportabili. Alla fine il bottino sarebbe stato costituito da alcuni orologi, che dalle prime informazioni non risulterebbero di grande valore. I ladri si sono quindi allontanati senza essere intercettati.

A scoprire l’accaduto sono stati i proprietari al loro rientro a casa. Dopo essersi resi conto dell’effrazione e del furto, hanno presentato denuncia ai carabinieri.