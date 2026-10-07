Calcio

SOLARO – Serata decisiva anche in Coppa Italia di Promozione, con due formazioni della zona impegnate oggi, mercoledì 7 ottobre, nella terza e ultima giornata della fase a gironi. In campo Ceriano Laghetto e Universal Solaro, entrambe nelle condizioni di poter conquistare la qualificazione.

La formula prevede gironi composti da tre squadre e il passaggio al turno successivo della sola prima classificata, rendendo quindi determinanti gli incontri di questa sera.

Nel girone 30, alle 20.30, il Ceriano Laghetto ospiterà il Meda 1913. I cerianesi hanno il destino nelle proprie mani: una vittoria o un pareggio garantiranno matematicamente il primo posto nel raggruppamento e quindi la qualificazione.

Situazione analoga nel girone 31 per l’Universal Solaro, che alle 20 sarà impegnato in trasferta contro la Base 96 Seveso. Anche ai solaresi sarà sufficiente non perdere: con una vittoria o un pareggio l’Universal avrà infatti la certezza matematica di chiudere al comando il girone e proseguire il proprio cammino in Coppa Italia.

Due sfide dunque da dentro o fuori, con Ceriano Laghetto e Universal Solaro che partiranno dal vantaggio di avere a disposizione due risultati su tre per centrare il passaggio del turno.

07102026