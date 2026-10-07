Calcio

SOLARO – Festa per l’Universal Solaro, delusione per il Ceriano Laghetto. Si è conclusa con un successo e una sconfitta la serata di mercoledì 7 ottobre per le due formazioni della zona impegnate nell’ultima giornata della fase a gironi della Coppa Italia di Promozione. A conquistare il passaggio del turno sono stati i solaresi, mentre il Ceriano ha dovuto lasciare strada al Meda.

Nel girone 31 l’Universal Solaro ha espugnato il campo della Base 96 Seveso imponendosi per 2-1, centrando così la qualificazione alla fase successiva. Alla formazione solarese sarebbe bastato anche un pareggio per ottenere il primo posto, ma è arrivata una vittoria che ha permesso di chiudere nel migliore dei modi il raggruppamento.

Serata decisamente negativa invece per il Ceriano Laghetto, sconfitto 4-0 dal Meda 1913 nel confronto decisivo del girone 30. I cerianesi avevano a disposizione due risultati su tre per qualificarsi, ma il largo successo degli avversari ha ribaltato la situazione, consegnando al Meda il primo posto e il passaggio del turno.

La fase a gironi, organizzata in raggruppamenti da tre squadre con qualificazione riservata esclusivamente alla prima classificata, si è dunque conclusa con un bilancio contrastante per le formazioni del territorio. L’Universal Solaro ha proseguito il proprio cammino in Coppa Italia, mentre per il Ceriano Laghetto l’avventura nella competizione si è fermata qui.

(foto archivio)

07102026