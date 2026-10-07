Calcio

SARONNO – Tre qualificazioni e due eliminazioni per le squadre della zona al termine della terza e ultima giornata dei gironi di Coppa Lombardia di Seconda categoria. A festeggiare il passaggio del turno sono state Dal Pozzo, Gerenzanese e Amor Sportiva, mentre si è concluso il cammino di Cgds Misinto e Azzurra Mozzate.

Nel girone 74 il Dal Pozzo non ha sbagliato l’appuntamento decisivo: la formazione di Ceriano Laghetto ha superato 3-0 il San Giuseppe Arese, conquistando così il primo posto e la qualificazione. A firmare il successo sono stati Tricarico, Barone e Spitaleri.

Qualificazione anche per la Gerenzanese, protagonista nel girone 69 di una larga vittoria esterna: Busto 81-Gerenzanese 1-5. Per gli ospiti sono andati a segno Colucci, mentre Boriello e Canavesi hanno realizzato una doppietta ciascuno.

Nel girone 68 ha centrato l’obiettivo anche l’Amor Sportiva, che ha battuto 3-1 il San Vittore Olona e ha così conquistato il passaggio alla fase successiva della competizione.

Niente qualificazione invece per il Cgds Misinto. Nel girone 67 i misintesi hanno pareggiato 2-2 con la Virtus Cantalupo, andando a segno con Cattaneo e Costanzo: un risultato che ha premiato la Virtus Cantalupo, qualificata al turno successivo.

Serata amara infine per l’Azzurra Mozzate, battuta 4-0 sul campo del France Sport. Nel girone 60, indipendentemente dall’esito dell’ultima sfida, a conquistare il passaggio del turno è stata l’Olimpia Tresiana.

Si è così chiusa la fase a gironi, disputata con raggruppamenti da tre squadre e qualificazione riservata alla sola prima classificata. Per Dal Pozzo, Gerenzanese e Amor Sportiva l’avventura in Coppa Lombardia proseguirà dunque nella fase successiva.

(foto archivio)

07102026