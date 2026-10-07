Calcio

CERIANO LAGHETTO – Primo vero dentro o fuori della stagione per la Frazione Calcistica Dal Pozzo. Mercoledì 7 ottobre i gialloverdi affronteranno il San Giuseppe Arese nell’ultima e decisiva partita del girone 74 di Coppa Lombardia di Seconda categoria. Il fischio d’inizio è fissato alle 20.45 al centro sportivo comunale di via Piero Gobetti 6 a Magnago. Una situazione particolare per il Dal Pozzo, formalmente padrone di casa ma costretto a disputare l’incontro lontano dal proprio campo.

I conti per la qualificazione sono piuttosto chiari e rendono particolarmente impegnativa la serata: al Dal Pozzo servirà vincere con tre gol di scarto per conquistare il passaggio del turno.

Il triangolare si era aperto con il successo per 2-0 dell’Arese sulla Pro Juventute Uboldo. Nel secondo incontro Dal Pozzo e Pro Juventute avevano invece pareggiato 2-2, con i cerianesi capaci di recuperare per due volte lo svantaggio e mantenere aperta la corsa alla qualificazione. Questa sera non ci saranno quindi ulteriori possibilità di recupero: solo la prima classificata accederà alla fase successiva della Coppa Lombardia. Per il Dal Pozzo servirà una vittoria larga per continuare l’avventura nella competizione.

(foto archivio)

07102026