Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese Women ha confermato Francesca Badiali per la nuova stagione di serie C. La centrocampista classe 2000 proseguirà dunque la propria esperienza in rossoblù dopo essere entrata a far parte della squadra nella scorsa annata.

Badiali può vantare già diverse esperienze nel calcio femminile: in precedenza ha indossato le maglie del Como Women, tra serie B e C, del Lugano in Prima Lega e della Solbiatese in serie C, prima dell’approdo alla Caronnese.

Centrocampista dotata di buona visione di gioco e capacità di interpretare diverse situazioni tattiche, è già al lavoro con le compagne in vista dei prossimi impegni. La società punta sulla sua esperienza per contribuire alla costruzione della manovra e alla crescita complessiva del gruppo. Per Badiali il calcio rappresenta una passione portata avanti ormai da circa vent’anni parallelamente agli impegni professionali. Laureata in ingegneria gestionale, lavora infatti nel settore edilizio a Lugano e affronta quotidianamente la vita da frontaliera, conciliando l’attività lavorativa con allenamenti e partite.

La conferma della centrocampista rientra nel percorso con cui la Caronnese Women sta consolidando il proprio organico per affrontare la stagione di serie C, con l’obiettivo di proseguire il lavoro avviato e trovare una sempre maggiore identità di squadra.

07102026