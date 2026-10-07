Calcio

SARONNO – Dallo scudetto conquistato con il Napoli di Diego Armando Maradona ai ragazzi del centro sportivo Matteotti. Tra i volti più prestigiosi del nuovo progetto del settore giovanile del Fbc Saronno c’è Moreno Ferrario, ex difensore professionista che ha scelto di mettere la propria esperienza a disposizione dei giovani biancocelesti. Ferrario è intervenuto lunedì pomeriggio durante la presentazione ufficiale delle dodici squadre del Fbc Saronno. E il suo è anche un ritorno: proprio con la maglia del Saronno aveva concluso la carriera da calciatore nella stagione 1994-1995, in serie C2.

Davanti ai ragazzi e alle loro famiglie, Ferrario ha raccontato soprattutto le proprie origini, molto lontane dal calcio delle star. Figlio di un muratore, ha ricordato di avere iniziato quasi per caso e di essere stato notato giovanissimo al Varese da Riccardo Sogliano, dirigente capace di vedere in lui soprattutto le qualità caratteriali. A soli 16 anni arrivò quindi l’esordio in serie B. «Ho fatto il calciatore quasi per caso, pensavo che avrei seguito il mestiere di mio papà. Ho avuto la fortuna di trovare società e dirigenti che lavoravano davvero con i ragazzi. Sogliano mi vide giocare una volta: magari non ero bello da vedere e non ero il più bravo, ma vide che avevo la testa. A 16 anni ebbi la fortuna di esordire in serie B. Oggi mi piace lavorare con i giovani proprio per fare capire loro che tutti possono farcela», ha raccontato Ferrario durante la presentazione.

È questo il senso della sua presenza nello staff saronnese: trasmettere ai giovani non soltanto nozioni calcistiche, ma l’esperienza di chi, partendo dal vivaio, è arrivato ai massimi livelli. Un messaggio particolarmente significativo nella serata in cui il Fbc ha voluto presentare insieme la prima squadra di Eccellenza e tutto il proprio settore giovanile.

Chi è Moreno Ferrario – Nato a Lainate il 20 marzo 1959, difensore, crebbe nel Varese e debuttò sedicenne in serie B. Nel 1977 passò al Napoli, dove rimase per undici stagioni, collezionando 311 presenze e 8 reti in serie A. Fu titolare nel Napoli di Maradona che nel 1986-1987 conquistò il primo scudetto della propria storia e la Coppa Italia: in quella stagione Ferrario disputò 29 delle 30 partite di campionato.

Dopo Napoli giocò con Roma, Avellino, Siena e Carrarese, prima di chiudere proprio al Saronno. Vestì inoltre la maglia della Nazionale Under 21. Terminata l’attività agonistica ha proseguito nel calcio come allenatore e tecnico del settore gio

07102026