Calcio, oggi serata di Coppa Lombardia: cinque squadre della zona in campo per la terza giornata
7 Ottobre 2026
SARONNO – Sarà una serata particolarmente intensa per il calcio locale quella di oggi, mercoledì 7 ottobre. Si disputa infatti la terza giornata dei gironi a tre della Coppa Lombardia di Seconda categoria, con diverse formazioni della zona impegnate contemporaneamente alle 20.
Nel girone 60 riflettori su France Sport-Azzurra Mozzate, mentre nel girone 67 il Cgds Misinto riceverà la Virtus Cantalupo. Impegno casalingo anche per l’Amor Sportiva, che nel girone 68 affronterà il San Vittore Olona.
Nel girone 69 sarà invece la volta di Busot 81-Gerenzanese, altro confronto che metterà in palio punti importanti nell’ultima giornata del raggruppamento.
Particolare attenzione anche al girone 74, dove il Dal Pozzo sarà impegnato contro il San Giuseppe Arese. Per la formazione di Ceriano Laghetto si tratta di un appuntamento decisivo per definire il proprio cammino nella competizione.
Tutte e cinque le partite prenderanno il via alle 20, per una serata di Coppa Lombardia che coinvolgerà contemporaneamente numerose realtà calcistiche del Saronnese e delle zone limitrofe.
(foto archivio)
07102026