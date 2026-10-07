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CERIANO LAGHETTO – Un’immersione nel verde per aprire una domenica all’insegna della tradizione locale: in occasione del traguardo della decima edizione della “Festa dei Cortili“, la Pro Loco cittadina promuove un’escursione guidata tra i sentieri del Parco delle Groane, pensata per far riscoprire da vicino la ricchezza paesaggistica, vegetale e faunistica della riserva naturale.

L’appuntamento è fissato per la mattinata di domenica 11 ottobre. I partecipanti si ritroveranno alle 9.30 al parcheggio antistante il cimitero di Ceriano Laghetto, punto di partenza dell’itinerario. L’escursione si concluderà attorno alle 11.30, permettendo così ai camminatori di fare rientro in tempo per spostarsi nel cuore del paese e degustare i piatti tipici della cucina brianzola allestiti all’interno delle storiche corti cerianesi.

L’iniziativa è aperta a tutti e gratuita, ma richiede la prenotazione obbligatoria entro giovedì 8 ottobre contattando telefonicamente il referente Gabriele al numero 347.6855070.

Per ulteriori dettagli sul programma della giornata e sulle attività collaterali è possibile consultare i canali ufficiali del comune e della Pro Loco.

(foto d’archivio)

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