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CASTIGLIONE OLONA – Una mattinata dedicata alle vaccinazioni antinfluenzali e antipneumococco in vista della stagione 2026-2027. L’appuntamento è fissato per sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 12, nella sala da 100 posti al primo piano del Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1. L’iniziativa sarà curata dai medici di assistenza primaria di Castiglione Olona e sarà rivolta ai pazienti dei dottori Bettoni, Giudici, Lucioni e Colombo.

Potranno accedere alla vaccinazione le persone con più di 60 anni, con o senza patologie, i soggetti affetti da patologie a rischio e le donne in gravidanza.

Non sarà necessaria la prenotazione: l’accesso sarà libero e le somministrazioni verranno effettuate in ordine di arrivo, sino all’esaurimento delle scorte disponibili. L’iniziativa si svolgerà con il supporto del Comune di Castiglione Olona e la collaborazione della protezione civile cittadina.

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(foto archivio)

07102026