Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – La Lista Dante, forza di opposizione in consiglio comunale, ha lanciato il “mese dell’indignazione”, iniziativa attraverso la quale intende raccogliere e rilanciare segnalazioni dei cittadini riguardanti disservizi e situazioni di degrado presenti sul territorio.

Il gruppo guidato dall’ex sindaco Dante Cattaneo ha invitato i cerianesi a inviare privatamente fotografie e testimonianze, che vengono poi pubblicate mantenendo anonima l’identità degli autori. Tra le prime segnalazioni rilanciate dalla Lista Dante c’è quella relativa al parcheggio della stazione, dove un cittadino ha criticato le condizioni della pavimentazione. Secondo quanto riferito, alcune pietre sarebbero rimaste danneggiate per diversi mesi e il successivo intervento di sistemazione non sarebbe stato eseguito in maniera soddisfacente.

Critiche anche per la collocazione di alcune panchine in cemento nell’area destinata alla sosta delle auto: secondo la segnalazione raccolta dall’opposizione, occuperebbero inutilmente parte degli spazi del parcheggio e risulterebbero poco funzionali.

La Lista Dante ha annunciato che continuerà nelle prossime settimane a raccogliere e pubblicare le segnalazioni ricevute dai cittadini, con l’obiettivo di portare l’attenzione sulle criticità indicate dai residenti.

07102026