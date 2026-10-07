Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Nel pomeriggio del 6 ottobre Arpa ha trasmesso alla Provincia di Monza e della Brianza, al Comune di Ceriano Laghetto e ad Ats Brianza gli esiti di un controllo svolto in un’attività produttiva del territorio. L’ispezione rientra negli approfondimenti sulle molestie olfattive ed è stata effettuata dopo le richieste dell’Amministrazione comunale e le segnalazioni dei cittadini, sostenute anche dal Comune di Solaro e dalle altre realtà interessate dai disagi.

Durante il controllo sono state rilevate alcune inosservanze delle prescrizioni previste dall’autorizzazione ambientale relative alla gestione degli impianti. Secondo Arpa, le condizioni riscontrate possono contribuire alle molestie olfattive segnalate. Gli accertamenti, tuttavia, non permettono di attribuire a un’unica fonte gli episodi registrati sul territorio. Per questo restano necessari ulteriori approfondimenti sul fenomeno nel suo complesso.

Arpa ha indicato gli interventi necessari e annunciato l’avvio dei procedimenti di propria competenza. Alla Provincia, autorità competente per l’autorizzazione ambientale, è stato chiesto di valutare l’adozione dei conseguenti provvedimenti. Agli uffici comunali è stata richiesta una verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dall’azienda. Ad Ats Brianza sono state invece chieste verifiche e un pronunciamento sugli aspetti sanitari riferiti nelle segnalazioni.

La comunicazione degli esiti arriva dopo il presidio spontaneo organizzato dai cittadini nella zona industriale di Ceriano Laghetto nella serata del 5 ottobre, al quale hanno partecipato anche i rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Durante l’incontro sono state raccolte le preoccupazioni dei presenti e condivise le informazioni disponibili, le azioni già intraprese e le competenze dei diversi enti coinvolti.

Il sindaco Massimiliano Occa ha convocato per il 19 ottobre un secondo tavolo tecnico. Al centro del confronto ci saranno gli esiti dei controlli, gli interventi conseguenti e i prossimi passaggi necessari per l’attivazione del monitoraggio delle molestie olfattive (Molf).

“Le criticità emerse dai controlli richiedono interventi concreti e verifiche sulla loro efficacia – dichiara l’assessore all’Ambiente Thomas Nisi -. Comprendiamo l’esasperazione dei cittadini: da parte nostra, continueremo a sollecitare gli enti competenti e a seguire ogni passaggio, proseguendo il lavoro per individuare ogni possibile fonte di molestie. Riteniamo prioritario, in questa fase, un pronunciamento chiaro di Ats sugli aspetti sanitari, anche alla luce degli elementi trasmessi da Arpa, per dare risposte ferme alle preoccupazioni espresse dalla comunità.

Ai cittadini va il nostro ringraziamento: attraverso le loro segnalazioni, hanno dato e continuano a dare un contributo prezioso agli approfondimenti in corso. A loro e a tutta la comunità dobbiamo aggiornamenti chiari e trasparenti sui risultati dei controlli, sui provvedimenti adottati e su ciò che resta da accertare” .

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