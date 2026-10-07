Saronnese

CISLAGO – Attenzione alla possibile presenza di cervi e caprioli sulle strade del territorio, soprattutto nelle ore notturne. L’Amministrazione comunale di Cislago ha diffuso un avviso rivolto agli automobilisti, invitandoli a moderare la velocità nei tratti maggiormente interessati dagli attraversamenti degli animali selvatici.

In questo periodo, coincidente con la stagione degli amori, aumentano infatti gli spostamenti degli ungulati e, di conseguenza, anche la possibilità che cervi e caprioli attraversino improvvisamente la carreggiata. Particolare prudenza è stata raccomandata lungo le strade che attraversano zone boschive e nelle vicinanze di prati e corsi d’acqua.

Il Comune ha individuato tre tratti sui quali prestare particolare attenzione: la strada provinciale 21 in direzione di Gorla Minore e viceversa, il tratto della Varesina bis verso Mozzate e il tratto terminale di via Dante Alighieri in direzione di Gerenzano. Un appello è stato rivolto anche ai proprietari dei terreni che si affacciano sulle strade. L’Amministrazione ha chiesto la loro collaborazione nel mantenere pulite dalla vegetazione le aree in prossimità delle banchine, così da garantire una migliore visibilità agli automobilisti e consentire di individuare più rapidamente l’eventuale presenza di animali ai margini della carreggiata.

07102026

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