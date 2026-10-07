Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, lunedì 6 ottobre, ci sono il futuro del centro Ronchi di Saronno, i vandalismi ai danni di una quindicina di veicoli a Caronno Pertusella, i controlli antidroga a Rovellasca e il confronto politico sulla sicurezza in città.

A Saronno tiene banco il futuro del centro giovanile Monsignor Ugo Ronchi di via Colombo, la cui possibile vendita da parte della parrocchia era emersa già durante l’estate. Domenico Radice ha rivolto un appello all’Amministrazione comunale perché valuti l’acquisto della struttura e ne mantenga la funzione sportiva e sociale. Secondo i dati citati da Radice, al Ronchi gravitano circa 300 ragazzi per il basket e altri 200 per il calcio.

A Caronno Pertusella una quindicina tra auto e furgoni sono stati trovati con gli specchietti laterali danneggiati o completamente divelti in via Damiano Chiesa. I vandalismi, avvenuti durante la notte, hanno suscitato preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiori controlli e un potenziamento della videosorveglianza.

A Rovellasca la polizia locale ha intensificato i controlli antidroga al Parco Burghè e nella zona del pozzo di San Francesco, dopo che durante alcuni servizi erano state individuate persone intente a consumare sostanze proibite. Il sindaco Sergio Zauli ha precisato che non viene considerata una vera emergenza di spaccio, mentre il Comune punta sulla prevenzione e sul contrasto al degrado.

Sul tema della sicurezza a Saronno è intervenuto nuovamente Francesco Ricca di Azione, precisando che il suo precedente intervento non voleva essere una difesa della maggioranza. Ricca ha ribadito di condividere la richiesta delle opposizioni di un maggiore impegno del Comune e ha sottolineato, allo stesso tempo, la necessità di risorse e personale adeguati da parte dello Stato.

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