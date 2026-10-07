Città

SARONNO – La Radioterapia di Saronno, diretta da Barbara Bortolato, è stata protagonista del XXXVI Congresso nazionale della Società italiana di uro-oncologi (SIUrO). In occasione dell’evento, Ilaria Repetti ha presentato i brillanti risultati preliminari relativi all’introduzione di una nuova metodica di monitoraggio pre-trattamento nella radioterapia pelvica. Inoltre, grazie alla donazione di un ecografo tascabile wireless da parte dell’Associazione di volontariato Saronno point, Luigi De Cicco, responsabile della Struttura radioterapica di Saronno, ha introdotto la valutazione ecografica preliminare al trattamento radiante quotidiano, per verificare e misurare il corretto riempimento vescicale del singolo paziente prima di ogni singola seduta.

Questo ha consentito di ottimizzare il flusso di lavoro permettendo di posizionare il paziente sulla macchina di trattamento nel momento in cui il grado di preparazione risultava corretto e quindi evitando ripetute acquisizioni Tac (Cbct) di verifica sull’acceleratore.

“Grazie al team di radioterapisti della Radioterapia che hanno lavorato alla raccolta dati, e insieme al collega della Fisica Sanitaria Dr. Francesco Moretti che ci ha supportato nella loro elaborazione, si è dimostrato che la valutazione ecografica preliminare consente di ridurre il numero di CBCT (tomografia computerizzata cone beam n.d.r.) eseguite per singolo paziente, riducendo l’esposizione a radiazioni e ottimizzando l’utilizzo dell’acceleratore lineare, macchina ad alta tecnologia, consentendo di ridurre il tempo di occupazione della macchina”, ha spiegato De Cicco.

07102026