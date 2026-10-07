Groane

LAZZATE – Un nuovo medico di medicina generale prenderà servizio a Lazzate il prossimo 2 novembre. Il Dipartimento Cure Primarie di Asst Brianza ha conferito a Barbara Maretto un incarico provvisorio di assistenza primaria nell’ambito territoriale dei Comuni di Cogliate, Lazzate, Misinto e Ceriano Laghetto.

L’ambulatorio sarà aperto a Lazzate a decorrere dal 2 novembre 2026.

Da quella data, Maretto prenderà in carico gli assistiti già in carico da Panaro che, a seguito della avvenuta cessazione del medico, erano stati indirizzati all’Ambulatorio Medico Temporaneo (Amt) di Lazzate. Di conseguenza, l’Ambulatorio Medico Temporaneo di Lazzate cesserà la propria attività.

Come indicato da Asst Brianza, “i cittadini interessati non dovranno effettuare alcuna scelta né presentare alcuna richiesta”. L’assegnazione a Maretto avverrà automaticamente d’ufficio. L’ambulatorio sarà ubicato in Largo Martiri delle Foibe n. 8.

Successivamente verranno fornite indicazioni relative ai giorni e agli orari di apertura dell’ambulatorio e modalità di contatto. Come sottolinea la nota di Asst Brianza, “La nuova organizzazione consentirà pertanto agli ex assistiti di Panaro di tornare a beneficiare dell’ordinaria assistenza di medicina generale”.

“Una bella notizia per molti nostri concittadini che torneranno ad avere un medico assegnato per la prima assistenza” commenta il sindaco Andrea Monti “Ringrazio Asst Brianza per il lavoro svolto in questi mesi nella ricerca di nuovi professionisti interessati ad avviare attività ambulatoriali sul territorio e rivolgo un benvenuto con l’augurio di buon lavoro alla dottoressa Maretto”.

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