Cronaca

LIMBIATE – Quasi un chilo di droga, denaro contante e un coltello sono stati sequestrati dalla polizia locale al termine di un controllo che ha portato all’arresto di un 24enne residente in città. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 2 ottobre.

Erano circa le 18.30 quando una pattuglia, impegnata nei controlli del territorio tra via Torino e via Brescia, ha notato l’auto condotta dal giovane. Alla vista degli agenti il 24enne avrebbe accelerato, attirando l’attenzione degli operatori che hanno deciso di seguirlo. Il giovane si è poco dopo fermato nei pressi di un esercizio pubblico e, una volta sceso dall’auto, avrebbe cercato di abbandonare una borsa della spesa. All’interno gli agenti hanno trovato nove panetti di hashish e una confezione sottovuoto contenente marijuana. Nel borsello del 24enne sono state inoltre recuperate cinque dosi di hashish già confezionate.

I controlli sono proseguiti al comando della polizia locale. Nell’auto sono stati rinvenuti un coltello da cucina lungo 23 centimetri, una siringa ancora confezionata e 850 euro in contanti.

La successiva perquisizione dell’abitazione non ha portato al ritrovamento di altra droga, ma in un armadio sono stati trovati altri 1.260 euro, dei quali, secondo quanto riferito, il giovane non avrebbe saputo giustificare la provenienza. Il 24enne è stato quindi arrestato e accompagnato in tribunale per il giudizio direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

07102026