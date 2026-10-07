Cronaca

LOCATE VARESINO – Grave infortunio nella mattinata di oggi, mercoledì 7 ottobre, a Locate Varesino. Un uomo di 79 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere caduto da una catasta di legna, precipitando sul cemento da un’altezza stimata fra i tre e i quattro metri.

L’allarme è scattato alle 10 in via Madonnetta 54, nei pressi di un’azienda agricola. Secondo le prime informazioni comunicate da Areu 118, nella caduta l’anziano ha riportato traumi multipli.

Vista la gravità della situazione, i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul posto sono intervenute un’automedica, un’auto infermieristica e un’ambulanza. Dopo le prime cure, il 79enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese.

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07102026