Saronnese

UBOLDO – Creare un ponte concreto tra il mondo accademico e le dinamiche del mercato del lavoro globale: on questo obiettivo lo stabilimento di Uboldo della multinazionale LU-VE, colosso varesino leader mondiale negli scambiatori di calore e quotato su Euronext Star Milan, ha aperto le proprie porte a oltre centro studenti della facoltà di economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La delegazione universitaria, guidata dal docente di corporate strategy Mario Molteni, ha potuto toccare con mano l’organizzazione produttiva e manageriale dell’azienda. Ad accogliere i giovani è stato un team aziendale composto dal consigliere d’amministrazione Fabio Liberali, dal direttore eventi Carlo Ferrari, dal product manager Livio Perrotta e dalle specialist del talent management Arianna Giacometti e Giulia Mengo.

Particolarmente significativa la testimonianza di Nicolò Aspesi, oggi nello staff comunicazione del gruppo, entrato in azienda da studente dopo essersi aggiudicato una delle borse di studio promosse dal gruppo.

L’iniziativa rappresenta uno dei tasselli della strategia di valorizzazione dei giovani talenti portata avanti dalla multinazionale, celebre anche per il programma di borse di studio “Ermanno e Chiara Liberali”.

Nato nel 2001 e giunto alla ventiquattresima edizione, il progetto ha già destinato circa 700 sussidi di studio ai figli dei dipendenti e agli studenti-lavoratori delle sedi europee, con un piano di progressiva estensione anche agli stabilimenti in America e in Asia.

La giornata si è conclusa con un tour guidato all’interno dei reparti produttivi dell’impianto di Uboldo, offrendo ai futuri laureati uno sguardo diretto sulla gestione quotidiana di un gruppo da oltre 4.000 dipendenti e 20 impianti nel mondo.

(foto dell’evento)

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