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SARONNO – Mercoledì 7 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con un progressivo aumento della nuvolosità fino a cieli coperti e deboli piogge in serata. Sono previsti circa 4 millimetri di precipitazioni, mentre le temperature oscilleranno tra una minima di 16°C e una massima di 19°C. I venti saranno deboli da Nordest al mattino e da Est-Sudest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il peggioramento sarà quindi più evidente con il passare delle ore, quando il cielo tenderà a coprirsi e potranno arrivare le prime piogge. A Saronno le precipitazioni sono attese soprattutto in serata, mentre le temperature massime scenderanno ulteriormente rispetto ai giorni precedenti. La giornata si aprirà invece con condizioni ancora variabili, tra nuvole e qualche schiarita.

In Lombardia le infiltrazioni umide porteranno molte nubi già dal mattino. Sulle basse pianure occidentali, sulle pedemontane e alte pianure e sulle Prealpi occidentali il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con fenomeni serali che potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Sulle basse pianure orientali sono previste brevi schiarite pomeridiane prima delle piogge serali. Piogge e rovesci, anche temporaleschi, potranno interessare dalla sera anche Orobie e Prealpi orientali, mentre sulle Alpi Retiche sono attese deboli piogge serali. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3100 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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