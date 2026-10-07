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VARESE – Un giornata imperdibile per aspiranti imprenditori e per chiunque voglia esplorare il mondo dell’impresa: sabato 10 ottobre, a partire dalle 9, il centro congressi Ville Ponti ospiterà il Focus Day Nuove Imprese 2026, promosso dal Punto Nuova Impresa dalla Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con enti, ordini professionali e associazioni di categoria del territorio.

L’evento è rivolto a chi desidera avviare un’attività imprenditoriale e cerca strumenti concreti, orientamento e occasioni di confronto diretto con esperti. Al centro della giornata, la possibilità di ricevere assistenza individuale tramite desk informativi dedicati a tutti gli aspetti chiave dell’avvio d’impresa: dalla definizione del business plan agli adempimenti amministrativi, dalla scelta della forma giuridica agli aspetti fiscali e previdenziali, fino ai temi della sicurezza, del credito, degli incentivi e dell’innovazione.

Tra le principali novità delle edizioni 2026, particolare attenzione sarà dedicata al settore agricolo, sempre più attivo anche tra le nuove generazioni. Un corner tematico offrirà approfondimenti sulle opportunità legate alle startup agricole, con indicazioni pratiche per chi intende avviare attività innovative in ambito agroalimentare, sostenibile e multifunzionale. Spazio anche all’home food, fenomeno in crescita che consente di trasformare la passione per la cucina in una microimpresa domestica.

Durante il Focus Day sarà possibile approfondire il quadro normativo e i requisiti necessari per avviare questa attività in modo regolare, cogliendo un’opportunità particolarmente interessante per chi desidera conciliare vita privata e lavoro. Non mancheranno inoltre altri corner tematici dedicati, tra gli altri, alle strutture ricettive extralberghiere e ai servizi per l’innovazione e la digitalizzazione. Inoltre, sarà prevista una sessione di testimonianze di startup varesine operanti in diversi settori.

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