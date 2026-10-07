Saronnese

GERENZANO – Polenta e bruscitt, salamino alla piastra, formaggi e dolce per una serata da trascorrere insieme in oratorio. L’appuntamento è per sabato 10 ottobre alle 19,30 all’oratorio di Gerenzano, con la “Polentata in oratorio” organizzata dalla parrocchia Santi Pietro e Paolo.

Per chi vuole partecipare c’è ancora un’ultima possibilità per prenotarsi. Mercoledì 7 ottobre, dalle 16,30 alle 18, la segreteria dell’oratorio raccoglierà le ultime iscrizioni alla cena.

Il menù prevede polenta e bruscitt, salamino alla piastra, formaggi misti e dolce. Il contributo richiesto per la partecipazione è di 15 euro.

La serata sarà anche l’occasione per ripercorrere un momento significativo vissuto dalla comunità gerenzanese. Durante la cena saranno infatti proiettate le fotografie della ventesima Fiaccolata votiva Oropa-Gerenzano.

Un appuntamento che unisce quindi convivialità e ricordi, con la tavola dell’oratorio pronta ad accogliere famiglie, amici e parrocchiani per una serata insieme.

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