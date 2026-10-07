SARONNO – Diventa definitiva da oggi, 6 ottobre, la nuova viabilità all’incrocio tra via Cantore e piazza Cadorna, davanti alla stazione ferroviaria. Il comando di polizia locale ha confermato l’assetto sperimentato durante l’estate, giudicando positivi gli effetti sulla fluidità del traffico.

La modifica era stata introdotta il 10 giugno con un’ordinanza legata ai lavori in via Volonterio. L’intervento aveva cambiato le precedenze all’incrocio tra via Cantore e piazza Cadorna, uno dei punti più trafficati della zona della stazione. Quella che inizialmente doveva essere una soluzione temporanea era stata utilizzata anche come sperimentazione per valutare un possibile nuovo assetto della circolazione.

Terminato il cantiere, durante l’estate il Comune aveva scelto di proseguire il test per verificarne gli effetti anche con la normale viabilità. Ora è arrivata la decisione definitiva. Nella nuova ordinanza viene infatti precisato che la sperimentazione “è risultata decisamente positiva”, portando miglioramenti alla fluidità della circolazione.

Da oggi, 6 ottobre, resta quindi in vigore l’obbligo di dare precedenza per i veicoli che arrivano da viale Rimembranze e percorrono via Cantore in direzione di via Caduti della Liberazione.

In sostanza viene confermata la precedenza ai mezzi provenienti dalla zona di piazza Cadorna e via Primo Maggio, mantenendo l’impostazione sperimentata negli ultimi mesi.

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