SARONNO – Una persiana pericolante al secondo piano di un edificio ha richiesto questa mattina, mercoledì 7 ottobre, l’intervento dei vigili del fuoco nel pieno centro di Saronno. L’allarme è scattato attorno alle 9 in via Garibaldi, quando è stato segnalato il rischio che il pesante serramento potesse staccarsi e precipitare sulla strada sottostante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre la polizia locale ha provveduto a isolare l’area e a chiudere temporaneamente al traffico la via, situata all’interno della zona a traffico limitato.

I pompieri hanno raggiunto il secondo piano della palazzina e rimosso la persiana, eliminando il pericolo per pedoni e veicoli. Sono stati quindi messi in sicurezza anche i serramenti dell’appartamento interessato.

Le operazioni si sono concluse nel giro di poco tempo e, terminato l’intervento, via Garibaldi è stata riaperta con il ritorno alla normale circolazione.