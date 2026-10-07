Cronaca

SARONNO – Giornata caratterizzata da diversi incidenti stradali, quella di ieri, martedì 6 ottobre, a Saronno e nella vicina Caronno Pertusella. Tre gli interventi, fortunatamente senza conseguenze particolarmente gravi per le persone coinvolte.

Il primo episodio si è verificato alle 10.10 in viale Rimembranze a Saronno. Un uomo di 42 anni e una bambina di 5 anni sono rimasti coinvolti in una caduta dalla bicicletta. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce rossa di Saronno e i carabinieri della Compagnia cittadina. I soccorsi sono stati attivati e, dopo le prime cure, le persone coinvolte sono state trasportate all’ospedale di Garbagnate Milanese; i pazienti non sono apparsi in pericolo.

Nel pomeriggio, alle 15.35, nuovo intervento dei soccorritori in via Varese, all’altezza del civico 130. In questo caso si è verificato uno scontro fra un’automobile e una motocicletta. Coinvolto un uomo di 57 anni. Areu ha inviato sul posto un’ambulanza, mentre per i rilievi e gli accertamenti è intervenuta la polizia locale di Saronno. L’uomo è stato assistito sul posto ma non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Infine, alle 22 incidente in via Enrico Fermi a Caronno Pertusella, dove si sono scontrate due automobili. Coinvolti una donna di 52 anni e un uomo di 61. Sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Saronno e un’ambulanza. I pazienti non sono apparsi in condizioni preoccupanti.

07102026