Comasco

TURATE – Nessun nuovo consumo di suolo e maggiore attenzione al recupero degli edifici esistenti e alla rigenerazione urbana. Sono alcuni dei punti principali della variante al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi e al Regolamento edilizio del Pgt di Turate, approvata definitivamente dal consiglio comunale nella seduta del 24 settembre. Si è così concluso un percorso che ha coinvolto Amministrazione comunale, tecnici, enti e cittadini e che ha portato all’aggiornamento delle regole urbanistiche ed edilizie del territorio.

Niente nuovo consumo di suolo – Una delle scelte più significative riguarda la volontà di non utilizzare nuove porzioni di territorio per l’edificazione. Non sono state infatti accolte le osservazioni che avrebbero comportato ulteriore consumo di suolo.

Le future trasformazioni dovranno quindi concentrarsi sul patrimonio edilizio esistente e sulle aree già urbanizzate. Dal Comune precisano inoltre che le edificazioni attualmente in corso o previste nel prossimo futuro derivano ancora da scelte urbanistiche compiute negli anni passati.

Recuperare gli edifici esistenti – La variante modifica anche le norme relative al tessuto urbano consolidato, con l’obiettivo di rendere più semplice e conveniente il recupero degli immobili esistenti, compresi quelli attualmente inutilizzati. Una scelta che punta sulla rigenerazione anziché sull’espansione del paese.

Nuove regole per box e strutture accessorie – Il Pgt è stato inoltre adeguato alle più recenti normative regionali e nazionali. Fra gli interventi più specifici figura la riscrittura dell’articolo 101 del Regolamento edilizio, dedicato alle costruzioni pertinenziali e accessorie. Sono state precisate le condizioni per la realizzazione di box, autorimesse e altri manufatti, definendo con maggiore chiarezza aspetti come altezze, distanze, rapporti con gli edifici già presenti e vincoli all’edificazione.

Esaminate le osservazioni dei cittadini – Tutte le osservazioni arrivate durante l’iter sono state valutate: alcune sono state accolte, altre soltanto parzialmente e altre ancora respinte. In diversi casi hanno comunque contribuito a modificare e perfezionare il documento prima dell’approvazione definitiva. Nella stesura delle nuove disposizioni si è tenuto conto anche dell’esperienza maturata dagli uffici comunali e delle criticità concretamente emerse sul territorio, comprese quelle riscontrate in occasione della violenta grandinata del 2023.

Con l’approvazione definitiva della variante si apre adesso la fase di applicazione delle nuove norme. L’indirizzo scelto dal Comune è quello di puntare sul recupero e sulla riqualificazione di quanto già costruito, limitando il consumo di territorio e cercando di migliorare la qualità degli interventi urbanistici ed edilizi.

(foto archivio: il Municipio di Turate)

07102026