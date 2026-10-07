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VENEGONO SUPERIORE – È in corso “Venegono Stregata”, il festival promosso dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni e alle realtà culturali del paese, con un programma che sino a domenica 11 ottobre propone appuntamenti dedicati ad arte, musica, teatro, tradizioni popolari e sport.

Tra le iniziative della manifestazione c’è anche la mostra ospitata alla Biblioteca comunale “Bruno Munari”, inaugurata alla presenza dell’artista Silvio Boselli e dell’avvocata Anna Danesi, consigliera per le Pari opportunità della Provincia di Varese e madrina della manifestazione.

L’esposizione si inserisce nel calendario di “Venegono Stregata”, iniziato il 3 ottobre e pensato come un percorso attraverso differenti forme artistiche e culturali, con il coinvolgimento delle realtà associative locali. Il sindaco Walter Fabiano Lorenzin ha invitato i cittadini a partecipare alle iniziative del festival, che continueranno ad animare Venegono Superiore per tutta la settimana, con conclusione domenica 11 ottobre.

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(foto archivio: precedente iniziativa in biblioteca)

07102026