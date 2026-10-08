Città

SARONNO – La rassegna dedicata al ciclismo sportivo “120 Foglie Morte” è alle porte, e anche i commercianti saronnesi si stanno preparando per essere parte di questo evento celebrativo delle 120 edizioni del Giro di Lombardia.

Nel centro di Saronno, infatti, verrà allestita una decina di vetrine tematiche che metteranno in bella mostra alcune biciclette vintage, esposte secondo la creatività degli esercizi commerciali che hanno voluto essere parte dell’iniziativa. Si tratta di modelli da corsa, aperitivo della mostra vera e propria, che l’11 ottobre nell’area ex Isotta Fraschini e dal 17 al 25 ottobre in Villa Gianetti, attraverso 12 esemplari da collezione, racconterà l’evoluzione sportiva e tecnologica della bicicletta dal 1905 al 2025, seguendo la storia del “Lombardia”.

Ma il legame tra “120 Foglie Morte” e il centro di Saronno sarà evidenziato già sabato 10 ottobre, con l’evento di apertura, che permetterà di seguire il Giro di Lombardia su un maxischermo in piazza Libertà ammirando al contempo il motorhome ufficiale e le biciclette e le maglie dell’UAE Team Emirates, parte dell’iniziativa organizzata da Saronno Città dei Beni Comuni, SC Pedale Saronnese ed Helios ASD con il patrocino del Comune di Saronno e il supporto di Fondazione Varese Welcome.

A raccontare la voglia di partecipare dei commercianti saronnesi è Andrea Busnelli, presidente di Confcommercio Saronno: “Siamo davvero felici di fare la nostra parte e sostenere manifestazioni che, come questa, uniscono il valore dello sport alla promozione del territorio. È un’iniziativa di assoluto spessore, e basta dare un’occhiata al programma per rendersene conto: eventi di questo genere sono fondamentali per creare attrattività e portare vita nella nostra città. Ringrazio i commercianti saronnesi che hanno risposto positivamente accogliendo nei propri negozi, che invito a visitare, le biciclette storiche”.

La città di Saronno, insomma, si prepara ad accogliere due settimane dedicate alla bicicletta, da quella sportiva a quella moderna, dal cicloturismo alla sicurezza. Tutte le informazioni su: https://www.120fogliemorte.it/

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