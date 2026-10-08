Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Un consiglio comunale straordinario e aperto alla cittadinanza, da svolgere direttamente al Villaggio Brollo, per affrontare il problema degli odori industriali che da mesi interessa la zona. È la richiesta depositata mercoledì 7 ottobre dal gruppo consiliare di minoranza della Lega Ceriano Laghetto e indirizzata al sindaco Massimiliano Armando Occa.

La richiesta porta le firme dei consiglieri Dante Cattaneo (foto), Roberto Crippa e Antonella Imperato e arriva dopo i tavoli tecnici che si sono svolti il 24 settembre in municipio e il 29 settembre in Prefettura, oltre alla recente manifestazione che ha visto scendere in strada oltre cento cittadini provenienti dai Comuni interessati dal problema. Secondo quanto evidenziato dalla Lega, le segnalazioni relative alle esalazioni e agli odori molesti si susseguono dalla scorsa primavera e riguardano anche Cesano Maderno, Solaro, Cogliate e Limbiate. La frazione cerianese del Villaggio Brollo sarebbe però una delle zone maggiormente interessate. Da qui la proposta di convocare la seduta straordinaria al Centro civico di via Dante.

L’obiettivo, spiegano i consiglieri di minoranza, è consentire la partecipazione al dibattito non soltanto delle forze politiche, ma anche di istituzioni, tecnici, esperti, comitati e residenti.

«Chiediamo che il consiglio si svolga in seduta aperta per permettere a istituzioni, esperti, comitati e ai singoli residenti di portare il proprio contributo diretto con interventi tecnici, ma anche semplicemente rappresentando il proprio disagio», ha spiegato il capogruppo Dante Cattaneo. Molto critica nei confronti dell’Amministrazione comunale la consigliera Antonella “Nenna” Imperato, che ha contestato al sindaco e alla Giunta la gestione dei mesi precedenti e i tempi con i quali sarebbe stato affrontato il problema. «Dopo oltre tre mesi di silenzio assordante e l’inaccettabile latitanza del sindaco – ha affermato – ora vogliamo un confronto trasparente nella massima sede istituzionale e democratica, ovvero il consiglio comunale». La Lega ha ricordato anche le precedenti dichiarazioni del sindaco sugli odori, definiti «non fastidiosissimi», e la prospettiva di un monitoraggio dalla prossima estate, posizioni che il gruppo di opposizione ha duramente criticato. La richiesta di convocazione è stata formalmente presentata richiamando l’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 267/2000 e l’articolo 23 del regolamento del consiglio comunale. Ora la minoranza attende la convocazione della seduta e punta a portare il confronto direttamente nel quartiere maggiormente interessato dalle segnalazioni.

09102026

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