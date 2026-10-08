Città

SARONNO – “Le associazioni sono il cuore pulsante di una comunità e Saronno ha il pregio di custodire un grandissimo patrimonio associativo, fatto di persone con un grande cuore e tanta voglia di fare”.

Inizia così la nota dell’assessore ai Servizi sociali Matteo Fabris dedicata al ruolo delle associazioni nella vita cittadina. Una riflessione che mette al centro volontari, soci e cittadini che scelgono di dedicare tempo ed energie alla comunità, sottolineando il valore delle realtà associative non solo per le attività che propongono, ma anche per la loro capacità di creare relazioni e contrastare la solitudine.

“Le associazioni sono il cuore pulsante di una comunità e Saronno ha il pregio di custodire un grandissimo patrimonio associativo, fatto di persone con un grande cuore e tanta voglia di fare.

Non importa quanto sia “grande” un’associazione. In ognuna di esse è racchiuso un pezzetto dell’identità della città, della sua storia e della sua vita.

C’è chi preserva le tradizioni e la memoria della città e chi offre occasioni di svago, intrattenimento e formazione. Chi si occupa di sport e chi di scienza. Chi si impegna per i diritti e affronta le sfide del presente e chi sceglie di mettersi al servizio dei più fragili.

Ognuna, a modo suo, ha un valore immenso.

Diventare soci di un’associazione non significa soltanto fare qualcosa di bello per gli altri o scoprire quanto fare del bene possa far stare bene anche noi. Significa sentirsi parte di una comunità, contribuire attivamente alla sua vita e costruire reti, legami e relazioni.

In un mondo in cui la solitudine entra nelle vite di sempre più persone, far parte di un’associazione significa anche qualcosa di semplice e, allo stesso tempo, preziosissimo: stare insieme. Conoscersi, incontrarsi, condividere e sentirsi parte di un tessuto sociale.

Partecipare alla vita di un’associazione significa, in fondo, vivere la città da protagonisti.

Perché una città appartiene a ogni cittadino. Ma vive soprattutto attraverso ogni cittadino che decide di partecipare e di prendersene cura.

Perché una città non è soltanto amministrata da qualcuno: è costruita ogni giorno da tutti coloro che scelgono di prendersene cura.

E, come sempre, un sentito grazie a tutte le persone che, ogni giorno, dedicano un po’ del proprio tempo agli altri e provano, nel loro piccolo, a fare qualcosa di bello per rendere il mondo un posto migliore.

Siete meravigliosi”.

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