Calcio

CESATE / SARONNO – I colori biancocelesti sono arrivati anche alla Residenza del Parco. Nei giorni scorsi una delegazione del Fbc Saronno ha fatto visita agli ospiti della Rsa cesatese, in un’iniziativa pensata per portare la vicinanza della società anche fuori dal terreno di gioco. A rappresentare il club sono stati Filippo Raccuglia, direttore sportivo della pre agonistica, ed i suoi collaboratori del settore giovanile, che hanno incontrato gli ospiti della struttura portando in dono alcune sciarpe del Fbc Saronno.

Un’iniziativa che ha visto protagonista proprio il settore giovanile biancoceleste, al centro anche della presentazione ufficiale di tutte le squadre del Fbc, andata in scena lunedì sera al centro sportivo Matteotti di Saronno. Una grande famiglia che parte dai più piccoli e arriva sino alla formazione maggiore allenata da Danilo Tricarico, impegnata nel campionato di Eccellenza.

La visita a Cesate ha rappresentato dunque un’altra occasione per portare il tifo e i colori del Saronno al di fuori degli impianti sportivi e incontrare una realtà del territorio.

(foto: un momento della visita)

08102026