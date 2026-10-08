Città

SARONNO – “Auditorium Aldo Moro gremito, nonostante due eventi serali concomitanti come la proiezione di un film per la Palestina e la partita della nazionale di calcio. Questo il dato quantitativo di una serata di grande spessore, in cui il neonato Osservatorio Data Center del Saronnese ha ospitato Enrico Duranti, animatore del movimento Stop Data Center, che ha invitato tutti i presenti all’incontro a partecipare alla manifestazione nazionale di sabato 10 ottobre alle ore 15 in piazza della Scala a Milano”.

Inizia così la nota dell’Osservatorio Data Center del Saronnese.

“Un evento in cui i convenuti, che si prevedono numerosissimi da molti territori lombardi e non solo, chiederanno una moratoria nazionale sui data center: ovvero il blocco di tutte le procedure autorizzative in corso per la costruzione di nuovi data center fino a che non ci sarà un quadro normativo chiaro a livello nazionale e locale.

“Manca un piano nazionale”, ha sostenuto Duranti in un’ora di intervento ricchissima di dati scientifici a supporto dell’inopportunità e nocività di tali strutture. “Non sappiamo quanto fabbisogno ci sia di questi data center nel Paese e nella nostra regione”: come si può pensare di procedere alla cieca, senza pianificazione statale e poi regionale?

La disamina dei trenta interventi (su 290 ad oggi proposti in Lombardia) finora in stato più avanzato di procedura autorizzativa parla chiaro: solo con questi si genererebbe un surplus di richiesta di energia elettrica pari a quella di ulteriori sei milioni di famiglie che si dovessero installare in Lombardia.

“Dove si andrebbe a prendere tutta questa energia? Dal fossile, evidentemente. Andando a compromettere ulteriormente la situazione dell’inquinamento atmosferico per cui in Lombardia già si pagano e pagheranno sempre più penali all’Unione Europea, oltre ai costi già altissimi per la salute delle persone”. Il tutto si andrebbe a sommare all’inquinamento (elettromagnetico, acustico), all’aumento di temperatura provocato, al prelievo massiccio di acqua di falda nelle stagioni più calde, all’importante consumo di suolo in territori già ampiamente cementificati.

Un aspetto su cui la Regione Lombardia, pressata dalle proteste popolari cominciate ovunque in questi mesi, dichiara di voler mettere mano, andando a modificare una legge votata solo pochi mesi fa dal Pirellone. Ultimo ma non ultimo, il tema della democrazia: di questi progetti i cittadini sanno pochissimo dai loro amministratori pubblici, invitati più volte, anche direttamente nel corso dell’incontro, a maggiore trasparenza e al coinvolgimento della cittadinanza su scelte così impattanti sui loro territori.

Prossimo appuntamento, post-manifestazione milanese, dell’Osservatorio: giovedì 15 ottobre alle 21 presso la Casa delle Associazioni di Saronno, alla ex scuola Pizzigoni in via Parini, 54.

(per la foto si ringrazia Edio Bison)

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