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SOLARO – Sono 76 gli esuberi previsti da Electrolux nello stabilimento di Solaro: 50 operai e 26 impiegati. È il dato emerso oggi, giovedì 8 ottobre, durante l’incontro a Roma tra l’azienda e le organizzazioni sindacali, nel quale è stato illustrato nel dettaglio il piano degli esuberi nei diversi stabilimenti italiani. Un confronto che non ha soddisfatto i rappresentanti dei lavoratori, preoccupati per il numero complessivo dei posti di lavoro a rischio e per le prospettive industriali.

A livello nazionale il piano Electrolux prevede 1.250 esuberi, con modifiche che i sindacati giudicano ancora insufficienti. A Solaro il dato riguarda 50 lavoratori della produzione e 26 impiegati, mentre negli altri stabilimenti sono previsti 191 operai in esubero a Susegana, 166 a Porcia, 146 a Forlì e 77 a Cerreto d’Esi. A questi si aggiungono 20 lavoratori della ricerca e sviluppo e altri impiegati e addetti alle funzioni di supporto. Nel conteggio complessivo rientrano anche i lavoratori con contratto a termine che non saranno riconfermati e quelli già usciti dall’azienda.

La posizione dei sindacati: “Il numero degli esuberi resta troppo elevato”

A fare il punto sono Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e Uglm, che hanno diffuso un comunicato congiunto al termine dell’incontro.

“Come sindacato abbiamo chiesto di migliorare il piano industriale, in particolare mantenendo a Porcia l’intera produzione di lavasciuga, e di ridurre il numero complessivo degli esuberi, che presuppone da parte aziendale aumenti di efficienza del 7% annuo a nostro avviso abnormi”.

Le organizzazioni sindacali contestano anche le modalità con cui dovrebbero essere gestite le uscite dei lavoratori.

“Inoltre il criterio della non opposizione delle uscite, per garantire una effettiva volontarietà, implica che non si sopprimano intere funzioni e che l’utilizzo degli ammortizzatori sociali sia a rotazione, senza forzature né per i lavoratori con ridotte capacità né per i colletti bianchi”.

Un altro punto riguarda il ricambio generazionale e il ruolo del Governo. “Infine chiediamo al Governo di rifinanziare i contratti di espansione e a Electrolux di farvi ricorso, per favorire non solo l’aggancio della pensione per chi ne ha la possibilità ma anche un ricambio con assunzione di nuove risorse”.

Le prossime tappe della trattativa

I sindacati chiedono quindi una revisione del piano industriale e maggiori garanzie occupazionali. Nel comunicato viene affrontata anche la situazione dello stabilimento di Cerreto d’Esi, per il quale è stata chiesta la continuità produttiva fino all’attivazione di eventuali soluzioni alternative.

“Di conseguenza riteniamo necessario sin dal prossimo incontro confrontarci su un testo che fissi impegni vincolanti e trasparenti”.

Il confronto proseguirà nelle prossime settimane. Intanto i sindacati annunciano assemblee in tutti i luoghi di lavoro per aggiornare i dipendenti e raccogliere le loro indicazioni in vista della ripresa del negoziato nazionale.

Torti (Fiom Cgil): “Uscite volontarie e assunzioni di giovani”

A sottolineare la necessità di guardare anche al futuro dello stabilimento di Solaro è Andrea Torti della Fiom Cgil Milano.

“Ora la priorità è garantire un accordo che alle uscite volontarie dei lavoratori prossimi alla pensione si affianchino le assunzioni di giovani lavoratori, così da garantire un futuro allo stabilimento”.

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