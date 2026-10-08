Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, martedì 7 ottobre, ci sono la scomparsa dello storico medico di famiglia di Solaro Izzat El Tarrasse, i tre incidenti avvenuti tra Saronno e Caronno e le nuove precedenze confermate davanti alla stazione ferroviaria di Saronno.

Solaro ha detto addio al dottor Izzat El Tarrasse, storico medico di famiglia, scomparso all’età di 84 anni. Per decenni ha seguito generazioni di pazienti, diventando un punto di riferimento per numerose famiglie del territorio.

Tre incidenti hanno interessato le strade tra Saronno e Caronno Pertusella. Tra le persone coinvolte anche una bambina e un motociclista: gli episodi hanno richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine, con conseguenze sulla circolazione.

Davanti alla stazione ferroviaria di Saronno la sperimentazione delle nuove precedenze è diventata definitiva. Dopo il periodo di prova, sono state quindi confermate le modifiche alla viabilità introdotte nell’area, con l’obiettivo di rendere più chiara e sicura la circolazione.

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