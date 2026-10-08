I più letti di ieri: l’addio al dottor El Tarrasse, gli incidenti sulle strade e le nuove precedenze in stazione
8 Ottobre 2026
SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, martedì 7 ottobre, ci sono la scomparsa dello storico medico di famiglia di Solaro Izzat El Tarrasse, i tre incidenti avvenuti tra Saronno e Caronno e le nuove precedenze confermate davanti alla stazione ferroviaria di Saronno.
Solaro ha detto addio al dottor Izzat El Tarrasse, storico medico di famiglia, scomparso all’età di 84 anni. Per decenni ha seguito generazioni di pazienti, diventando un punto di riferimento per numerose famiglie del territorio.
Solaro piange il dottor Izzat El Tarrasse, storico medico di famiglia: aveva 84 anni
Tre incidenti hanno interessato le strade tra Saronno e Caronno Pertusella. Tra le persone coinvolte anche una bambina e un motociclista: gli episodi hanno richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine, con conseguenze sulla circolazione.
Tre incidenti sulle strade tra Saronno e Caronno: coinvolti anche una bimba e un motociclista
Davanti alla stazione ferroviaria di Saronno la sperimentazione delle nuove precedenze è diventata definitiva. Dopo il periodo di prova, sono state quindi confermate le modifiche alla viabilità introdotte nell’area, con l’obiettivo di rendere più chiara e sicura la circolazione.
Saronno, davanti alla stazione la sperimentazione diventa definitiva: confermate le nuove precedenze
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