Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il saluto del rettore del collegio Castelli all’arcivescovo Mario Delpini, che ha presieduto la messa in occasione del 120 anni del Collegio Arcivescovile Castelli.

È il saluto dell’angelo a Maria: “Rallegrati”. Oggi abbiamo davvero motivo di rallegrarci e di rendere grazie al Signore per i 130 anni

del nostro Collegio Arcivescovile Castelli. Nato dal desiderio e dall’iniziativa di alcune famiglie saronnesi, il Castelli fu prontamente assunto dal beato cardinale Andrea Carlo Ferrari, entrando a pieno titolo tra quei luoghi con cui la Chiesa ambrosiana ha scelto di accompagnare la crescita e la

maturazione dei giovani e della città.

La tua presenza tra noi, Arcivescovo Mario, è un dono grande: accogliamo con gioia il nostro Pastore. Insieme a te salutiamo le autorità presenti civili, religiose, militari e attraverso di esse, tutta Saronno, alla cui storia il Collegio si sente profondamente legato. In queste aule sono passate migliaia

di studenti – parlamentari, banchieri, amministratori pubblici, imprenditori, cantautori, scrittori, sacerdoti e professionisti – uomini e donne che hanno riversato nella società il bene ricevuto.

Un legame vivo che ritroviamo anche nella nostra sindaca, Ilaria Pagani, ex alunna del Castelli e madre di ragazzi che hanno percorso la sua stessa strada. Un grazie riconoscente va ai sacerdoti concelebranti, e in particolare a don Mario Bonsignori, ex alunno del Collegio e Rettore del Collegio San Carlo, e a don Paolo Fumagalli, che mi ha preceduto nel servizio di Rettore. «Simile est grano sinapis». Come un piccolo seme, la storia del nostro Collegio è cresciuta, generando quei frutti di bene che oggi ci spingono a lodare il Signore. A Lui affidiamo il futuro del Castelli e ogni ragazzo che ci viene

affidato, perché possa crescere forte e libero. Ora, con cuore riconoscente, eleviamo insieme la nostra preghiera.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09