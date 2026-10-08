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SARONNO – Oltre 500 euro al mese tra retta e post scuola per un bambino non residente che frequenta una scuola dell’infanzia dell’Istituzione Zerbi. È il conto arrivato a una famiglia e che ha spinto un nonno saronnese a rivolgersi a ilSaronno per esprimere tutta la propria amarezza. Una protesta che riporta al centro dell’attenzione non solo gli aumenti, ma anche i tempi con cui le nuove tariffe sono state comunicate alle famiglie.

“Saronno città accogliente? Forse per i saltimbanchi: feste a gogò per attrarre persone da fuori città. Intanto sono arrivate le rette di frequenza delle scuole materne gestite dall’Istituzione Zerbi”.

Secondo quanto riferisce il nonno, per un bambino con genitori non residenti la retta supera i 400 euro mensili. A questa cifra va aggiunto il post scuola, arrivando complessivamente a 516 euro al mese.

“Una scuola materna che per i 13-15 bambini frequentanti da fuori Saronno ha un costo superiore a quello di un asilo nido. Semplicemente una vergogna”, attacca il saronnese, che teme anche le conseguenze della scelta sul numero degli iscritti. “Il risultato sarà che i bambini fuori città andranno da altre parti. Con il calo demografico si ridurranno ancora di più gli iscritti e ci si troverà con ancora più problemi”.

Proprio il calo demografico è stato uno dei temi affrontati negli ultimi mesi nel dibattito sull’Istituzione Zerbi. A luglio la presidente Fiorenza Ricciardi aveva spiegato che il mantenimento delle sezioni consentiva di avere una media di 18 bambini per classe, rivendicando la scelta di conservare l’offerta formativa.

A fare aumentare l’amarezza del nonno sono anche i tempi della comunicazione. “Le rette erano state decise dal consiglio comunale nel dicembre 2025 e sono state comunicate ai genitori praticamente alla fine di settembre. Le famiglie avrebbero dovuto saperlo prima, anche per poter scegliere consapevolmente dove iscrivere i propri figli”.

Una contestazione che richiama quella già sollevata a fine settembre da alcune famiglie per l’aumento delle tariffe della mensa di asili nido e scuole dell’infanzia comunali. Anche in quel caso il nuovo quadro tariffario risultava approvato nel dicembre 2025, mentre la comunicazione alle famiglie era arrivata soltanto il 25 settembre. I genitori avevano spiegato a ilSaronno che dagli uffici era stato indicato come motivazione un adeguamento Istat, contestando però soprattutto il ritardo nell’informazione.

“Non ho parole – conclude il nonno – oltre alle rette è aumentato anche il buono mensa per i residenti. L’amministrazione di una città passa anche dal buonsenso”.

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