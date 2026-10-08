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SARONNO – Giovedì 8 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge, in intensificazione nel corso del pomeriggio. In serata sono previste schiarite, mentre a Saronno sono attesi complessivamente circa 9 millimetri di pioggia. Le temperature oscilleranno tra una minima di 16°C e una massima di 18°C. I venti saranno deboli da Sudest al mattino e da Nord nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il peggioramento sarà quindi protagonista della giornata, con precipitazioni che accompagneranno gran parte delle ore e un cielo prevalentemente coperto. Le piogge tenderanno a intensificarsi nel pomeriggio, prima di lasciare spazio a qualche schiarita in serata. Le temperature resteranno contenute, con valori massimi inferiori rispetto ai giorni precedenti.

In Lombardia una fase di bassa pressione porterà condizioni perturbate e piogge diffuse. Sulle basse pianure occidentali sono attese deboli precipitazioni, in temporanea intensificazione pomeridiana, mentre su quelle orientali la pioggia accompagnerà l’intera giornata. Piogge e rovesci, anche temporaleschi, interesseranno pedemontane e alte pianure, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche. Fenomeni analoghi sulle Prealpi occidentali, in attenuazione dalla sera. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3100 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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