Città

SARONNO – “Saronno Civica è un’associazione politico culturale che nasce per promuovere partecipazione, confronto e idee sul futuro di Saronno, mettendo a disposizione della comunità cittadine competenze, esperienze, testimonianze utili a far crescere la nostra città”

Inizia così la nota che presenta la nuova realtà associativa cittadina.

“Il filo conduttore della nostra Associazione è racchiuso nel payoff “legàti a Saronno” che definisce il sentimento che ci rappresenta: ci sentiamo fortemente appartenere a questa città e alle persone che la abitano, alla sua storia, alle sue caratteristiche, alle sue complessità. Dall’altra parte” lègati a Saronno” è anche un’esortazione rivolta a quelli che Saronno la usano, l’attraversano, frequentano le sue scuole, acquistano nei suoi negozi, utilizzano i suoi numerosi servizi

L’idea dell’Associazione nasce anche da un’esperienza concreta che è stata l’esperienza amministrativa che ha visti impegnati alcuni di noi. Un’esperienza importante, che ci ha permesso di conoscere la città anche attraverso la complessità delle decisioni quotidiane, dei problemi da affrontare, delle risorse da utilizzare, delle scelte da compiere.

Quei quattro anni ci hanno insegnato molto. Ci hanno dato consapevolezza e una conoscenza ancora più profonda di Saronno, delle sue potenzialità e delle sue aspirazioni.

Abbiamo pensato che tutto questo non dovesse andare perso ma messo a disposizione di un percorso diverso.

Vogliamo continuare ad occuparci della Città provando a portare esperienze, idee, approfondimenti, confronti, proposte. Lo vogliamo fare partendo da quello che in Città costituisce una grande opportunità oltre che un grande investimento: l’apertura di una scuola innovativa come risposta concreta ai bisogni educativi del territorio.

Il primo appuntamento è dedicato infatti a “L’apprendimento tra natura, territorio e comunità. Le nuove prospettive educative e la Scuola Rodari”. Interverrà il Professor Roberto Farnè dell’Università di Bologna che ci aiuterà a ragionare sulle potenzialità di una didattica all’aperto e aperta al territorio. Perché crediamo che una città possa essere anche un grande luogo di apprendimento. Si impara nelle scuole, naturalmente. Ma si impara anche oltre, nei parchi, nelle associazioni, nei luoghi della cultura, nelle relazioni tra le persone, nelle esperienze che una comunità sa costruire.

Ne discuteremo, insieme, giovedi 15 ottobre alle ore 17 presso l’auditorium della Scuola Aldo Moro.

Invitiamo tutti a partecipare, insegnanti, genitori, amministratori, semplici cittadini e invitiamo quanti interessati ad aderire alla nostra associazione scrivendo a [email protected]

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