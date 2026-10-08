Hockey

RHO – Una nuova casa per gli sport del ghiaccio è diventata realtà alle porte del Saronnese. La Federazione italiana sport del ghiaccio ha presentato la Fiera Ice Arena, la nuova struttura realizzata nell’area di Fiera Milano a Rho e destinata a diventare un punto di riferimento per numerose discipline. L’impianto è stato concepito come una struttura moderna e polifunzionale, in grado di ospitare hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico, curling e short track. Gli spazi saranno utilizzati non soltanto per l’attività agonistica di alto livello, è la casa del Milano hockey, ma anche per il settore giovanile e per l’avviamento agli sport del ghiaccio.

Un’opportunità particolarmente interessante anche per il territorio del Saronnese, che si ritrova così a pochi chilometri di distanza da un nuovo impianto dedicato alle discipline del ghiaccio. La Fiera Ice Arena è nata dalla collaborazione fra Federazione italiana sport del ghiaccio, Fondazione Fiera Milano, Regione Lombardia, Comune di Milano e Comune di Rho. Il progetto è stato presentato anche come una delle eredità concrete legate a Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di mettere a disposizione dello sport una struttura destinata a proseguire la propria attività anche dopo l’appuntamento olimpico.

Per la Federghiaccio si tratta dunque di un investimento non soltanto rivolto ai grandi eventi, ma soprattutto al futuro del movimento, offrendo nuovi spazi per allenamenti, competizioni e crescita delle nuove generazioni di atleti.

(foto Federghiaccio)

08102026