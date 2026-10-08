Città

SARONNO – Cinquemila euro raccolti per aiutare la scuola Rodari a ricostruire quanto distrutto dall’incendio della scorsa estate. La raccolta fondi lanciata dai genitori ha raggiunto metà dell’obiettivo fissato a 10 mila euro.

L’iniziativa “Ricostruiamo insieme la nostra scuola” è nata dopo il devastante incendio divampato nella notte tra il 7 e l’8 luglio nella palestra della scuola. Le fiamme e i danni provocati dal rogo hanno cancellato in poche ore un patrimonio costruito negli anni da insegnanti, famiglie e alunni.

Tra il materiale andato perduto ci sono circa 2 mila libri della biblioteca scolastica, attrezzature e materiali didattici e sportivi, giochi e strumenti destinati agli alunni con disabilità. Distrutti anche lavori e progetti realizzati negli anni dalle insegnanti.

A promuovere la raccolta è l’Associazione genitori Rodari, con l’obiettivo di acquistare nuovamente quanto necessario alla vita quotidiana della scuola. La risposta non si è fatta attendere: le donazioni hanno raggiunto quota 5 mila euro, portando la campagna a metà del traguardo.

“Ogni donazione, anche piccola, contribuirà a restituire ai nostri bambini e ragazzi strumenti, spazi e opportunità per continuare a crescere, imparare e sognare” spiegano i promotori, che rilanciano l’appello alla comunità per raggiungere la seconda metà dell’obiettivo.

La raccolta resta aperta sulla piattaforma GoFundMe.

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