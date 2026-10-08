Comasco

ROVELLO PORRO – Le penne nere si preparano ad arrivare a Rovello Porro. Nel 2027 il paese ospiterà infatti il Raduno sezionale degli Alpini della Sezione di Como, un appuntamento destinato a richiamare gruppi e associazioni da tutto il territorio comasco. L’annuncio è arrivato dal Gruppo Alpini Rovello Porro “Tenente Franco Volontè” dopo il tradizionale passaggio della stecca, avvenuto in occasione del recente Raduno sezionale che si è svolto ad Olgiate Comasco. Un gesto simbolico con il quale è stato ufficialmente affidato al gruppo rovellese il compito di organizzare la prossima edizione.

Per Rovello Porro si prospetta dunque un evento che andrà ben oltre il raduno delle penne nere e che coinvolgerà l’intera comunità. Gli Alpini hanno già sottolineato l’intenzione di trasformare l’appuntamento in una vera festa per il paese, all’insegna delle tradizioni e dello spirito di condivisione che caratterizza l’associazione. Il passaggio della stecca ha dato ufficialmente il via al percorso organizzativo. Nei prossimi mesi saranno definiti programma, iniziative e modalità di partecipazione, con l’obiettivo di preparare Rovello Porro ad accogliere nel 2027 gli Alpini provenienti da tutta la sezione comasca.

06102026