Cronaca

SARONNO – Un finestrino mandato in frantumi e l’abitacolo invaso dai pezzi di vetro. È quanto accaduto a una Renault Zoe di Saronno Servizi, presa di mira mentre si trovava nel parcheggio del Comune.

A fare la scoperta sono stati i dipendenti il giorno successivo ossia lunedì mattina. Avvicinandosi alla vettura, utilizzata dalla società per le proprie attività, hanno trovato uno dei finestrini laterali completamente infranto. I frammenti di vetro erano sparsi all’interno dell’auto, in particolare sul sedile e sul tappetino del lato passeggero, oltre che nei vani dell’abitacolo.

L’auto, riconoscibile per i loghi di Saronno Servizi e del Comune di Saronno, era parcheggiata nell’area comunale.

Dopo la scoperta dell’accaduto è stata sporta denuncia per il danneggiamento.

L’episodio, inoltre, non sarebbe isolato. Risulta infatti che nella stessa notte siano state prese di mira anche altre auto appartenenti a cittadini e parcheggiate nella zona di via Milano. Al momento non è noto se i diversi danneggiamenti siano riconducibili alla stessa persona o allo stesso gruppo.

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