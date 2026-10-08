Cronaca

RHO – Controlli congiunti sul territorio da parte della polizia locale e dei carabinieri della stazione cittadina: il bilancio dell’operazione è di quattro persone denunciate a piede libero e altre due fermate, per le quali è stata richiesta l’applicazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Rho. Nel corso dell’attività gli agenti della polizia locale hanno denunciato all’autorità giudiziaria un ventenne di nazionalità egiziana residente in città. Il giovane è accusato, sulla base delle disposizioni previste dal nuovo Decreto sicurezza, di porto illegale di armi da taglio.

Nell’ambito degli stessi controlli sono state denunciate, sempre in stato di libertà e in concorso tra loro, tre persone di nazionalità rumena, senza fissa dimora in Italia. Le accuse nei loro confronti riguardano la ricettazione e l’introduzione, detenzione e commercio sul territorio nazionale di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti.

Le forze dell’ordine hanno inoltre fermato due uomini provenienti da Napoli, entrambi con numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Nei loro confronti è stata richiesta l’emissione del foglio di via obbligatorio da Rho. L’operazione rientra nei servizi di prevenzione e repressione delle truffe messi in campo in città, che vedono impegnate in maniera coordinata le diverse componenti locali e nazionali delle forze dell’ordine.

08102026