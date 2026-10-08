Città

SARONNO – Dalle erbe spontanee ai consigli per la cura della pelle con l’arrivo dell’inverno. Due temi molto diversi animano i prossimi appuntamenti alla Cascina della Vigna, lo spazio di via Togliatti all’ingresso del Parco del Lura.

Si parte oggi, giovedì 8 ottobre, dalle 21 alle 22,30, con l’ultimo incontro del ciclo “Le erbe spontanee” con Franco Casali, realizzato in collaborazione con l’associazione Semplice Terra. Al termine è previsto un buffet. Gli incontri sono gratuiti per i soci, mentre per i non soci è possibile tesserarsi all’associazione.

Giovedì 15 ottobre prenderanno invece il via i “Giovedì culturali”, appuntamenti gratuiti dalle 18 alle 19 dedicati ogni volta a un tema diverso. Il debutto sarà con “Skincare invernale”.

Il giorno successivo, venerdì 16 ottobre, cambierà ancora l’atmosfera: dalle 20 alle 22 è in programma una serata di musica dal vivo, con ingresso libero.

Cascina della Vigna si trova in via Togliatti, all’ingresso del Parco del Lura. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 378 310 1041 o scrivere a [email protected].

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