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SOLARO – Il Comune di Solaro sostiene e organizza insieme a Maps, Protezione Civile, Comitato di quartiere Centro civico Il Giuggiolo, Comitato di quartiere Sant’Anna, i medici di base del territorio, Solaro Multiservizi e l’ufficio Servizi Sociali del Comune, la campagna di vaccinazione antinfluenzale per l’autunno 2026.

A partire dal 17 ottobre la vaccinazione è disponibile gratuitamente per tutti, le prenotazioni a Solaro sono aperte da lunedì 12 ottobre. Per prenotare la vaccinazione è possibile chiamare il numero 029693425 dal lunedì al venerdì precedente alle sedute dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 e negli stessi orari anche in presenza al Maps di via Drizza 20 fornendo nome, cognome, data di nascita, medico di medicina generale, codice fiscale e numero di telefono. È possibile richiedere la prenotazione anche via mail all’indirizzo [email protected] fornendo gli stessi dati.

Le date previste per il ciclo di vaccinazioni sono:

sabato 17 ottobre dalle 9 alle 13 al Maps di via Drizza 20;

sabato 24 ottobre e domenica 25 ottobre dalle 9 alle 13 a Casa Brollo in piazza Grandi al Villaggio Brollo;

sabato 7 novembre dalle 9 alle 13 al Centro Civico di Cascina Emanuela;

domenica 8 novembre dalle 9 alle 13 al Maps di via Drizza 20 solo se necessario;

sabato 14 novembre dalle 9 alle 13 alla sede del comitato di quartiere di Sant’Anna.

La vaccinazione antinfluenzale è uno strumento fondamentale per la prevenzione dei malanni di stagione e delle loro complicanze, specialmente nelle categorie più vulnerabili. L’influenza è una malattia respiratoria causata da un virus. Si trasmette per via aerea tramite delle piccole gocce di saliva che una persona infetta emette parlando, starnutendo o tossendo. Queste goccioline possono essere inalate da persone vicine o depositarsi su superfici, dove il virus può essere trasferito dalle mani al naso, alla bocca o agli occhi.

Ogni anno l’influenza colpisce milioni di persone, ma può essere particolarmente pericolosa per gli anziani, i bambini piccoli, le persone con malattie croniche e coloro che hanno un sistema immunitario compromesso.

Vaccinarsi contro l’influenza aiuta a ridurre il rischio di contagio, a limitare la diffusione del virus e a proteggere sé stessi e le persone più fragili della comunità. In particolare, la vaccinazione è efficace nel prevenire complicanze gravi come la polmonite.

“Prosegue – spiega Christian Caronno, assessore alle Politiche della Salute – anche quest’anno un’iniziativa molto sentita e partecipata dalla popolazione, con il ciclo di vaccinazioni antinfluenzali autunnali aperto a tutta la cittadinanza. La vaccinazione antinfluenzale non è importante solamente per le persone fragili e gli anziani, ma è a disposizione di tutti ed è gratuita, tra i servizi sanitari garantiti da Regione Lombardia.

Ringraziamo i volontari del Maps, i volontari della Protezione Civile, i comitati di quartiere che mettono a disposizione le sedi, Solaro Multiservizi, l’ufficio Servizi Sociali del Comune ed i dottori Lorenzo Muddolon e Cristina Meloni per la collaborazione prestata e per la consueta disponibilità”.

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