Cogliate

COGLIATE – Insulti quotidiani, minacce di morte, richieste continue di denaro e persino un tentativo di strangolamento con la corda di una tapparella. È quanto avrebbe subito per anni una donna di 71 anni, vedova e invalida al 100%, da parte del figlio convivente di 38 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e trasferito nel carcere di Monza.

Le indagini dei carabinieri della tenenza di Cesano Maderno, coordinate dalla procura di Monza, sono iniziate lo scorso luglio, quando la donna ha trovato il coraggio di denunciare quanto stava vivendo. Agli investigatori ha raccontato una situazione di violenze fisiche e psicologiche che si protraeva dall’ottobre 2022 e che non aveva mai denunciato prima per paura.

Secondo quanto ricostruito dai militari, attraverso gli accertamenti avviati con la procedura d’urgenza del “Codice Rosso”, il 38enne avrebbe sottoposto la madre a continue vessazioni. Insulti, minacce e danneggiamenti all’interno dell’abitazione sarebbero stati accompagnati da ripetute richieste di denaro. L’uomo, spesso in stato di alterazione per l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, avrebbe preteso soldi per acquistare droga e sigarette, arrivando a prosciugare il conto corrente della madre e a dilapidare l’eredità lasciata dal padre defunto.

Tra gli episodi più gravi emersi dalle indagini, un tentativo di strangolamento avvenuto nel gennaio 2026, quando il 38enne avrebbe utilizzato la corda di una tapparella contro la madre. Nel luglio successivo, invece, l’avrebbe minacciata con un coltello a serramanico.

Nonostante la gravità della situazione, la 71enne, informata della possibilità di rivolgersi ai centri antiviolenza, ha scelto di rimanere nella propria abitazione, rifiutando il trasferimento in una struttura protetta.

Gli elementi raccolti dai carabinieri e il pericolo per l’incolumità della donna hanno portato la procura a chiedere una misura cautelare nei confronti del figlio. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha accolto la richiesta, disponendo la custodia cautelare in carcere. Il 38enne, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Monza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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