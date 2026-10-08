Comasco

ROVELLASCA – Sabato 3 ottobre gli atleti del Gruppo Twirling & Majorettes di Rovellasca si sono recati a Roma per la cerimonia delle Medaglie d’Oro Libertas 2026, nella splendida cornice dello Stadio Olimpico.

A ricevere la prestigiosa medaglia d’oro delle eccellenze dello sport italiano sono stati Sara Segato, Martina Sala e Nicolò Sala, insieme a oltre 5.000 atleti provenienti da tutta Italia, premiati per gli importanti risultati conquistati nei campionati nazionali e nelle principali competizioni sportive.

Un riconoscimento arrivato al termine di una stagione ricca di soddisfazioni per la società rovellaschese: Nicolò Sala si è laureato campione italiano majorettes cadetti, Martina Sala ha conquistato la Coppa Italia X-Strutting Youth, mentre Sara Segato ha ottenuto il titolo di campionessa italiana in ben due discipline, X-Strutting cadetti e Solo 1 Bastone cadetti.

“È stato un anno ricco di grandi soddisfazioni per la nostra squadra – commenta la presidente Mara Roccato –. Complimenti di cuore ai nostri ragazzi per questo importante riconoscimento. È un traguardo che premia il grande impegno, la costanza e la passione che mettono nella loro disciplina. Siamo orgogliosi di loro e del percorso che stanno facendo. Avanti così, siete un esempio per tutti”.

Un pensiero speciale va anche a Sara Azzini, Matilde Galli e Aurora Tuffanelli, che hanno conquistato la meritata medaglia d’oro ma non hanno potuto essere presenti personalmente a Roma per ritirarla. Per il Gruppo Twirling & Majorettes di Rovellasca, una giornata emozionante e un altro importante traguardo che porta il nome di Rovellasca sul prestigioso palcoscenico dello sport nazionale.

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