Città

SARONNO – Dopo settimane di difficoltà organizzative legate ai lavori di riqualificazione dell’istituto Gino Zappa, arriva l’annuncio della dirigente scolastica Angelica de Angelis: da lunedì 12 ottobre le attività didattiche potranno proseguire regolarmente. Una soluzione raggiunta grazie alla collaborazione tra la scuola, la Provincia di Varese e gli altri istituti del territorio che hanno messo a disposizione i propri spazi.

La preside ha affidato a una nota ufficiale la propria soddisfazione per il superamento delle criticità, ringraziando il presidente della Provincia Marco Magrini, i tecnici provinciali, i dirigenti scolastici che hanno collaborato, la presidente del consiglio d’istituto Maria Marcianò, gli studenti e le famiglie.

Resta l’impegno di affrontare i disagi legati al cantiere, che porterà alla realizzazione di una scuola più moderna, sicura e sostenibile. Di seguito il testo integrale della comunicazione della dirigente scolastica.

Il testo integrale della dirigente Angelica de Angelis

Ringraziamento alle Istituzioni, alla Comunità Educante e a quanti hanno contribuito al superamento delle criticità organizzative.

Con profonda soddisfazione e sincera gratitudine desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con impegno, responsabilità e autentico spirito di servizio, hanno contribuito al superamento delle difficoltà che, nelle ultime settimane, hanno interessato l’ITCS “Gino Zappa”.

L’impegno profuso, la costanza e la capacità di lavorare insieme hanno finalmente prodotto i risultati attesi. Dopo giorni complessi, nei quali la nostra comunità scolastica è stata chiamata ad affrontare difficoltà e inevitabili disagi, il sole è finalmente tornato a splendere sullo Zappa.

Un risultato che non sarebbe stato possibile senza la fattiva e costante collaborazione del Presidente della Provincia, Dott. Magrini, al quale desidero rivolgere il mio più caloroso e istituzionale ringraziamento per l’attenzione riservata alla nostra scuola e per la concreta vicinanza dimostrata nella ricerca delle soluzioni necessarie.

La mia riconoscenza va, altresì, ai tecnici dell’Amministrazione provinciale, che si sono prodigati con professionalità, disponibilità e alto spirito di abnegazione, operando affinché potessero essere individuate e attuate, nel più breve tempo possibile, le condizioni necessarie a garantire alle nostre studentesse e ai nostri studenti l’effettivo esercizio del fondamentale diritto allo studio.

Grazie a questo lavoro condiviso, a partire da lunedì le attività didattiche potranno proseguire regolarmente, restituendo alla nostra comunità scolastica quella continuità organizzativa indispensabile per lo svolgimento sereno ed efficace delle lezioni.

Desidero esprimere un particolare ringraziamento anche ai miei colleghi Dirigenti Scolastici, DS Dott.ssa Bonelli e DS Dott. Ranco, per la generosa disponibilità dimostrata e per aver messo a disposizione spazi delle rispettive istituzioni scolastiche in un momento di particolare necessità. La collaborazione tra scuole, quando si traduce in concreta solidarietà istituzionale, costituisce una delle espressioni più autentiche del senso di appartenenza al sistema pubblico di istruzione.

Un ringraziamento davvero speciale desidero rivolgerlo alla Signora Maria Marcianò, Presidente del Consiglio di Istituto, che ha seguito con attenzione e partecipazione l’intera vicenda, collaborando attivamente e in modo egregio con la Dirigenza e offrendo, con equilibrio, senso delle istituzioni e spirito costruttivo, un contributo prezioso alla soluzione delle problematiche emerse.

Ma il pensiero più affettuoso e riconoscente va alle nostre studentesse e ai nostri studenti, alle loro famiglie e all’intera comunità educante dello Zappa.

A tutti loro va il mio ringraziamento per la pazienza, la comprensione, il senso di responsabilità e la maturità con cui stanno affrontando e continueranno ad affrontare i disagi inevitabilmente connessi a un intervento di così grande rilevanza per il futuro della nostra scuola.

Sono pienamente consapevole dei sacrifici che questo percorso richiede. Essi, tuttavia, acquistano un significato ancora più profondo se guardati nella prospettiva del risultato che intendiamo raggiungere: consegnare alle future generazioni un edificio scolastico più sicuro, più moderno, tecnologicamente avanzato, efficiente e sostenibile, capace di offrire spazi adeguati all’innovazione didattica e alla crescita personale e culturale delle studentesse e degli studenti.

Quello che stiamo affrontando non è, dunque, soltanto un periodo di difficoltà: è un passaggio necessario verso la costruzione dello Zappa del futuro.

Un futuro che richiede oggi responsabilità, collaborazione e qualche sacrificio, ma che consentirà domani alle nuove generazioni di studiare e formarsi in una scuola rinnovata, sicura, accogliente e all’altezza delle sfide educative, tecnologiche e ambientali del nostro tempo.

A quanti hanno lavorato e continuano a lavorare perché tutto ciò possa realizzarsi, rivolgo, a nome dell’ITCS “Gino Zappa” di Saronno e mio personale, il più sincero e profondo ringraziamento.

Con riconoscenza e stima.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angelica de Angelis