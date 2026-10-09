Cronaca

SARONNO – Mattinata difficile per chi viaggia sull’A9 verso Como. Un veicolo ribaltato, due persone coinvolte e una coda che ha raggiunto i due chilometri. È quanto accaduto oggi, venerdì 9 ottobre, lungo l’autostrada nel tratto che attraversa il Saronnese.

I rallentamenti hanno interessato la carreggiata in direzione nord, tra Origgio e Turate. Il traffico ha iniziato ad accumularsi dopo un incidente avvenuto poco prima delle 11,30, tra gli svincoli di Saronno e Turate.

A provocare i disagi è stato il ribaltamento di un mezzo, la cui dinamica resta da chiarire. La richiesta di intervento sanitario è arrivata alle 11,24. Due persone coinvolte tra cui un uomo di 35 anni.

Per l’assistenza sanitaria sono stati mobilitati i volontari della Croce rossa di Saronno, con un’ambulanza, e un’automedica. Entrambi i mezzi sono stati attivati in codice giallo. La centrale operativa ha inoltre allertato i vigili del fuoco di Varese e la Polizia stradale di Novate Milanese.

Restano da accertare le cause del ribaltamento e le conseguenze per le persone coinvolte. Nell’ultimo aggiornamento della scheda Areu le operazioni di soccorso risultavano ancora in corso e non erano indicati eventuali trasporti in ospedale.

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