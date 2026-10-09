Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Una grande festa per tutta la famiglia rossoblù, con musica, giochi, aperitivi e tante iniziative aperte al pubblico. Sabato 10 ottobre, dalle 17, allo stadio della Caronnese è in programma il grand opening del Terzo Tempo Bar 1927 di Mamy&Papy, destinati a diventare un nuovo punto di ritrovo per i tifosi e gli appassionati della società calcistica cittadina.

L’iniziativa, promossa dalla Sc Caronnese 1927, coinvolgerà tutte le componenti del club, dalla prima squadra impegnata nel campionato di Eccellenza alla Caronnese Women, sino alle formazioni del settore giovanile. Il programma prevede musica dal vivo e dj set, con aperitivi e momenti di intrattenimento. Spazio anche alle attività sportive, con giochi e sfide sul campo insieme agli istruttori del Padel Club. Per gli appassionati di motori saranno inoltre organizzati test drive ed esposizioni di automobili in collaborazione con Clericiauto. Non mancheranno gadget, giochi e sorprese per i partecipanti, con il coinvolgimento anche di Prs Assicurazioni.

L’appuntamento sarà dunque un’occasione per ritrovarsi e festeggiare insieme alle squadre rossoblù, inaugurando i nuovi spazi dedicati alla convivialità e alla vita sociale del club.

L’ingresso sarà libero per tutti, con inizio della festa alle 17 allo stadio della Sc Caronnese in corso della Vittoria a Caronno Pertusella.

09102026